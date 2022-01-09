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9 января 2022, 12:53

фото: pixabay.com

Ушел из жизни фуболист Виктор Чакрыгин, защищавший ворота махачкалинской команды «Анжи». Вратарь Виктор Чакрыгин скончался в 37 лет. Сообщение опубликовано на сайте футбольного клуба «Анжи».

Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты «Анжи» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора. Причины смерти не сообщаются. 25 января Чакрыгину должно было исполниться 38 лет.

Виктор Чакрыгин родился в январе 1984 года в Санкт-Петербурге. В 2008 году подписал контракт с «Анжи», за который успел сыграть 9 матчей в официальных соревнованиях.

Виктор Чакрыгин выступал за пензенский «Зенит», «Русичи» из Орла и другие клубы.

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