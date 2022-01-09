Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в Алма-Ате пропал его друг, музыкант Ильяс Аутов

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2022, 12:39 Источник: Вконтакте, Телеграм

Ильяс Аутов, фото Facebook

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что в Алма-Ате пропал его друг, рок-музыкант Ильяс Аутов. Рогозин написал в своем Telegram-канале, что в предновогодние дни музыкант был в Москве и выступал в Центре подготовки космонавтов.

Теперь основатель рок-группы Motor-Roller, заслуженный деятель Республики Казахстан Ильяс Аутов пропал в Алма-Ате. Он не выходит на связь несколько дней.

"Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым... Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке", — написал Дмитрий Рогозин.

Друг музыканта Андрей Дутов сообщил, что он связался с Ильясом Аутовым. "Дозвонился я наконец-таки до своего друга в Казахстане Алма-Ате - Ильяса Аутова, известного композитора, певца, лидера рок-группы "Мотор-Роллер". С ним и его близкими всё хорошо. Интернета пока нет. Ситуация в Казахстане постепенно стабилизируется! Сейчас уже можно сказать, что проамериканский сценарий Майдана в Казахстане не удался! Народ мобилизовался, во дворах создаётся народная дружина. Казахстан постепенно приходит в себя!.. Держитесь Братья мы с Вами!" - пишет Дутов в соцсети Вконтакте.

После того, как в Казахстане начались беспорядки, интернет в республике был отключен.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости