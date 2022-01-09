В городе Шарья Костромской области произошёл пожар в жилом доме

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9 января 2022, 12:15

Администрация городского округа г.Шарья, Вконтакте

В Костромской области в ночь на воскресенье, 9 января 2022 года, сгорел частный деревянный жилой дом в городе Шарья. В результате пожара погибли пять человек.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу г. Шарья, ул. Белозёровская, д. 30 пожарная охрана получила в час ночи.

К месту вызова были незамедлительно направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей по охране г. Шарьи. На момент прибытия первых подразделений открытым огнем горела кровля дома размером 12х8.

Сотрудники МЧС России по Костромской области сфор

В 01:32 пожар был локализован, в 05:00 полностью ликвидирован.

В ходе ликвидации пожара в горящем доме была обнаружена 34-летняя женщина. Ее повезли в больницу. По пути в больницу она скончалась. При разборе завалов были обнаружены тела двоих детей и двоих мужчин.

Оперативная группа ГУ МЧС России по Костромской области и сотрудники Испытательной пожарной лаборатории проведут дознания по пожару и установят причины возгорания. На место пожара прибыл начальник ГУ МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев.

На месте происшествия работают представители следственного комитета, полиции, МЧС, органов власти.

Эдуард Неганов, глава городского округа город Шарья, выразил соболезнования семье, родным и близким погибших. Семье будет оказана вся необходимая помощь.

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