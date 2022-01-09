Шойгу: «информационная война идет на всех фронтах, и проигрывать в ней мы не имеем права»

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9 января 2022, 11:58 Источник: Звезда

С. Шойгу, фото MOD Russia, globallookpress.com

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сейчас «информационная война идет на всех фронтах, и проигрывать в ней мы не имеем права». В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», посвященном работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, съемочная группа раскрыла секреты информационной кухни оборонного ведомства.

Собирая все публикующиеся в СМИ материалы про армию, ДИМК формирует базу данных. Шойгу объяснил, почему это необходимо.

По словам главы Минобороны, «сегодня - это не просто подача информации в том или ином виде, это большая информационная война». Шойгу отметил, что эта война идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права. Генерал заявил, что к этому надо подходить не как к некоей такой обслуге нашей деятельности, так как сегодня «все совсем по-другому, все намного серьезнее».

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