Петр Бирюков: в Москве «за качеством воды следим круглосуточно»

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9 января 2022, 11:40

фото: pixabay.com

В Москве за 2021 год более 2,5 млн анализов качества воды провели по физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что мегаполис ежедневно потребляет почти 3 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей.

По словам Бирюкова, сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю. Чиновник сообщил, что для контроля за качеством воды пробы берут на разной глубине водохранилищ, автоматические анализаторы на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети непрерывно отслеживают изменения показателей мутности, цветности, химического состава, электропроводности, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Все данные приходят в единую информационную систему. Передвижные экспресс-лаборатории используются при проведении работ на водопроводных сетях.

«За качеством воды следим круглосуточно и при необходимости корректируем технологию водоподготовки», - заявил Петр Бирюков.

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