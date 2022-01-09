В паспорте гражданина России можно не ставить отметки о регистрации брака и детях

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9 января 2022, 11:07

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В паспорте гражданина России можно не ставить отметки в регистрации брака и наличии детей. В Министерстве внутренних дел РФ пояснили, что в условиях цифровой трансформации государственного управления, когда все основные сведения о российских гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, не стало необходимости в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях.

Напомним, летом 2021 года в России вступили в силу изменения, внесенные в положение о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина России.

Срок действия паспорта людей, достигших 20 и 45 лет, продлен до его замены, но не более 90 дней. С 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Модернизирован и бланк паспорта, в нем не будет "Личного кода". На последней странице бланка теперь в доступной форме будет содержаться информация для владельца паспорта.

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