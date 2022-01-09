В Кузбассе задержан 32-летний предприниматель, в пансионате которого при пожаре погибли люди

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2022, 10:55 Источник: СКР

СКР

Следователи СКР по Кемеровской области – Кузбассу задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя, в частном пансионате которого произошел пожар, и погибли четыре человека.

Ему и 42-летней женщине, исполняющей обязанности заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение в совершении преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным СКР, пожар в частном пансионате произошел в ночь на субботу, 8 января 2022 года. В 4 часа (местного времени) после тушения пожара были обнаружены тела четверых постояльцев.

В настоящее время проводятся следственные действия. Проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания, огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, различная документация, в числе которой договоры об оказании услуг и уставные документы организации. Допрашиваются свидетели. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Погибли три мужчины и 87-летняя женщина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости