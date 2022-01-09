Латвийский врач: Праздники закончились, а желудок требует продолжения

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9 января 2022, 09:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: anypics.ru

Отгремели зимние праздники! Ну, почти… Пора «брать» себя в руки и с новыми силами за работу! Так не хочется! Поваляться бы, отведать салатиков, закусить еще одним, да и выпить же не грех! А вот латвийский врач, член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис считает, что уже хватит! Пора и в норму приходить!

- Янис, как привести себя в порядок после сытных обедов-ужинов? Да что говорить – многие и сутками из-за стола не вставали. Тяжко же!

- Конечно, тяжко, если есть все время и лежать на диване. Я понимаю, что новогодние праздники, непременно, способствуют этому, но подумайте, что «говорит» вам желудок? О чем просит сердечно-сосудистая система? Остановись! Да, пора остановиться, хотя желудок, который привык «заглатывать» просит продолжения! А это и лишний вес, неприятные ощущения, холестерин зашкаливает, дышать вдруг стало сложно, а сердечко уже не справляется с такими нагрузками.

- И что делать?

- Контролировать себя. Да, даже в праздники. Без определенной системы питания можно за праздники набрать несколько лишних кг, и даже получить ожирение! А это уже проблема! Возникает дискомфорт в повседневной жизни, сбросить ведь не так-то и легко… Правильно сбросить вес, чтобы он не вернулся. А если есть генетическая предрасположенность к лишнему весу, то вдвойне сбросить сложно. Не хочу пугать, но лишний вес может поспособствовать серьезным заболеваниям: например, сердечно-сосудистым или сахарному диабету.

- Так что же делать, если уже вес набран?

- Подойти к этому вопросу серьезно. Если вы уже сталкивались с такой проблемой и решали ее успешно, то продолжайте в этом ритме! А если нет, то к врачу! В первую очередь уберите из рациона все жирное, соленое, копченое, сладкое. Фрукты или овощи в небольших количествах. А лучше пару дней посидеть на минеральной воде и травяных чаях. Так немного разгрузите свой организм. Потом вводите постепенно рис, гречку, отварную курочку, рыбку. Я противник того, чтобы наедаться на ночь! За пару часов хорошо будет для организма кефир! Я говорю приблизительно… «Разгруз» организма зависит от возраста, хронических заболеваний и образа жизни. Я советую ходить вечерами, днями: от 3 км до 5 км. Каждый день! Это очень помогает. Можно начать с двух км. Но опять же есть факторы возраста и т.д. Но то, что следует двигаться активно – факт! Особенно, после праздников!

- Благодарю.

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