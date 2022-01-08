Словарь эпохи короновируса

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8 января 2022, 17:45 Анна Елизарова

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Covid-19 — это новый период кардинальных изменений в обществе. С 11 марта 2020 года инфекция официально объявлена пандемией — многомесячные карантины, закрытие границ, торговых центров и культурных объектов. Люди живут по новым правилам: все чаще работают удаленно, избегают контактов с большим количеством людей, адаптируются к изоляции и ограничениям.

Конечно, с появлением новых реалий, русский язык не мог остаться прежним. Новые слова появлялись на всех этапах пандемии: когда с магазинных полок начали сметать гречку, появилась гречкодемия, из-за перехода на «онлайн режим жизни», сеть породила огромное количество информации, фейков, а это привело к инфодемии, паникодемии, фейкодемии, от которых образовалась и фуфлодемия – как реакция на непроверенные лекарства, якобы помогающие от болезни. Появилось бесчисленное количество само-, а также дача-, домо-, зумо-, лесо-, книго-, кино- и прочей изоляции, вплоть до расцветшей яркими красками алкоизоляции.

Институт Лингвистических Исследований РАН выпустил «Словарь русского языка короновирусной эпохи», который содержит более 3500 слов, появившихся или актуализированных в русском языке в период пандемии.

В нем объясняется значение и слов, которые уже стали элементами повседневности: «самоизоляция», «антипрививочники», и слов, которые не каждый слышал: «вакхцинация» — употребление спиртных напитков как форма лечения, «путикулы» — краткосрочный период времени, когда объявили карантин. В наименовании этого периода была использована фамилия нашего президента на основе обычного слова «каникулы».

Кроме того, в словаре есть антипословицы, созданные известными в России и за рубежом учеными Харри Вальтером и Валерием Мокиенко. Это трансформированные поговорки или крылатые выражения: «сестрица Удаленушка и братец Ковидушка», «сделал дело – гуляй на балконе смело»; «обещанной вакцины три года ждут».

Отдельным приложением к словарю добавили синонимы, которые возникли в эту эпоху. На один ковид – примерно около 130 синонимических наименований, около 80 наименований карантина. По 60–70 наименований каждой из групп на ковид-диссидентов и сторонников исполнения всех противокоронавирусных мер.

В предисловии к работе петербургских ученых написано: «Такой языковой карнавал, такой лингвистический "пир" заслужил самостоятельного, целенаправленного и обобщенного анализа». Как отмечают в Институте Лингвистических наук РАН, Словарь отражает динамические процессы в русском языке, происходящие в период пандемии COVID-19, и будет интересен филологам, журналистам, социологам, культурологам, психологам.

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