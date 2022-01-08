Продюсер Краснов сообщил, что задержанному корреспонденту RT пригрозили автоматом и попросили пройти в машину

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8 января 2022, 17:36 Источник: RT

протест, фото: t.me/shot_shot/globallookpress.com

Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал, что внештатного корреспондента Станислава Обищенко задержали во время съемки военной техники в Казахстане. По его словам, команда телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату.

Краснов уточнил, что журналисты отправились снимать несколько стендапов в церкви, затем поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники.

«Один из наших военных корреспондентов находился на другой стороне дороги, подъехала машина с военными - пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину»,- поделился продюсер с RT.

Он отметил, что после задержания корреспондента команда не смогла с ним связаться. Сейчас журналисты пытаются это сделать по линии посольства.

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