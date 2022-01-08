Алма-Ата: национальный состав и история города

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8 января 2022, 14:04 Турана Гулиева,

Фото: depositphotos.com

Сегодня город Алма-Ата стал эпицентром массовых протестов, а также беспорядков со стороны мародёров. СМИ и социальные сети заполонены комментариями экспертов и лидеров мнений о происходящих событиях. Не осталась в стороне и РПЦ. Так в Рождество Патриарх Кирилл назвал Алма-Ату территорией исторической Руси и выразил свою обеспокоенность по поводу происходящих в городе событий. Какова же история Алма-Аты?

По мнению археологов, местность издревле была занята кочевыми и полукочевыми племенами. Это подтверждается найденными на территории современной Алма-Аты артефактами.

Курганы саков VI-III вв. до н.э. являются наиболее характерными памятниками в истории города. Но на сегодняшний день большая часть курганов находятся под современной городской застройкой.

После саков на этих землях жили племена усуней.

Со временем территория Семиречья последовательно входила в различные каганаты и государства. Среди них были Западно-тюрский, Тюргешский и Карлукский каганаты, а также государство Караханидов. В дальнейшем кочевые племена становились оседлыми и переживали здесь зимовку.

В VIII-X веках Алма-Ата представляла из себя группу маленьких поселений. Одно из них называлось Алмату (Алматы) и находилось на Великом шелковом пути.

В XIII веке город Алма-Ата подвергся монгольскому завоеванию. Государственный деятель Захир ад-Дин Мухаммед Бабур в своих мемуарах описал город, как один из разрушенных.

Источники, датированные XIV веком, называют город Алмалык.

К концу XVI века после череды различных нашествий от Алма-Аты осталась небольшая часть, в которой проживали казахи.

Официальная численность населения города на начало 2021 года составила — 1 977 011 человек. Город многонационален: казахи (61,45 %), русские (24,31 %), уйгуры (5,42 %); также живут корейцы (1,81 %), татары (1,31 %) и другие (5,71 %).

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