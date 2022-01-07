Раймонд Паулс посоветовал большинству депутатов Сейма Латвии уйти с достоинством

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7 января 2022, 21:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да уж, утомили слуги народов своей деятельностью даже всегда сдержанного латвийского композитора Раймонда Паулса. Маэстро решил высказаться об этом в местных СМИ.

«Я бы посоветовал только одно, без какой-то критики, большей части из тех, кто сейчас в Сейме – ну, не участвуйте вы больше в следующих выборах, уйдите сами с достоинством. Я надеюсь, что они поняли. Имен называть не буду. Мы не привыкли к протестам. Мы смотрим, что почти в любой европейской стране каждый день происходят митинги, есть неудовлетворенность. Не дай Бог там повышать цены на бензин – моментально будут люди на улицах. Там так принято и никто не считает, что это какая-то катастрофа. Это естественно, что надо протестовать, ведь мы боремся за демократию», - заявил композитор.

Да уж, Маэстро, почему вы решили, что у определенных депутатов Сейма есть достоинство? Предположу, что сие им неведомо!

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