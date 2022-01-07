Михаил Шеремет: Исторически в Казахстане к русским хорошее отношение, но не исключены провокации, организованные извне​

Депутат ГД от Крыма не верит в агрессию со стороны казахов в адрес местных русских, но не исключает такого развития событий при определенных условиях.
Сегодня в ряде СМИ появились сообщения, что определенные группы в Казахстане рассматривают вход иностранных миротворцев (среди которых российская часть самая многочисленная) как иностранное вмешательство. Политолог Аббас ГАЛЛЯМОВ в эфире «Радио КП», сославшись на публикации в казахских соцсетях, сказал: «Интервенция, это не я говорю – это вовсю в социальных сетях казахи так это называют, ставя ввод иностранных войск в вину своему президенту». Отдельно шла речь о возможной агрессии в отношении русских в Казахстане. В эфире прозвучала мысль что на военных-миротворцев никто нарываться не будет, а вот кто-то из трех миллионов этнических русских может пострадать.
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