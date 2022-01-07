Турецкие СМИ считают, что одним из условий российской ​ военной помощи Казахстану станет признание Нур-Султаном Крыма​

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7 января 2022, 20:15 Источник: Аргументы недели-Крым

Турецкие СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о ряде условий, выдвинутых Москвой перед отправкой военной помощи в Казахстан.

Якобы помимо признания Крыма Нур-Султаном, он должен восстановить русский в качестве второго официального языка, предоставить возможность размещения военных баз РФ и создать автономию для русских меньшинств.

Напомним – 05.01.22 президент Казахстана обратился к главам государств членов ОДКБ (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) с просьбой оказать военную помощь в преодолении террористической угрозы.

Сегодня Касым-Жомарт ТОКАЕВ поблагодарил коллег за помощь, отдельно отметив роль Владимира ПУТИНА в решении этих вопросов. Миротворцы ОДКБ взяли под контроль органы власти Казахстана и аэропорт.

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