Патриарх Кирилл объявил Казахстан территорией исторической Руси

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7 января 2022, 19:09 Источник: ng.ru

Фото: kremlin.ru

В Казахстане из-за введенного властью чрезвычайного положения не состоялись ночные рождественские богослужения. Но события в этой стране не прошли без внимания руководства Русской православной церкви (РПЦ).



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ночью 7 января обратился к властям и гражданам Казахстана.



«Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны происходят тяжелейшие события. Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку», - заявил глава РПЦ.



Известно, что русские покоряли эти земли, но происходило это уже во времена Российской империи. Ранее, комментируя происходящее на Украине, патриарх Кирилл имел в виду общие корни в Древней Руси, или так называемую крещенскую купель трех восточнославянских народов, обретших христианство еще в составе единого государства. Но в те далекие века пространства южнее и восточнее Киева назывались Великой Степью, и в сознании древнерусского человека таили в себе скорее угрозу набегов кочевых народов, чем союзнические отношения. Единство народов России и Казахстана скорее относится ко временам СССР.



В настоящее время в Казахстане закрыты для верующих не только православные храмы, но и мечети. Духовный лидер мусульман страны 6 января тоже обратился к гражданам.



«Государство, лишенное покоя, словно небо без звезд. Если не будет покоя и мира в стране, всем известно, что не будет пользы от всего. Аллах в священном Коране говорит: «Не бунтуйте после того, как на земле воцарилась тишина». Сейчас, дорогие братья и сестры, всем нам необходимы единство и сплоченность», – сказал верховный муфтий Наурызбай Таганулы.



Тем временем в России звучат заявления, что в протестных акциях в Казахстане действуют исламистские боевики из Афганистана. Подобные утверждения пока ничем достоверно не подтверждены, но именно угроза терроризма извне стала основанием для призыва к странам-членам ОДКБ впервые в истории задействовать свои подразделения в военно-полицейской операции. На территории Казахстана уже расположились спецподразделения из России, Белоруссии, Киргизии и Армении.





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