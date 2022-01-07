Прибалтика: Священный праздник – Рождество

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7 января 2022, 16:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений

Священный праздник – Рождество! Я с ним поздравить Вас желаю. И мир, любовь и торжество пусть Ваши семьи обретают! Православный мир встретил Рождество Христово! Надежды, благодать, мир и спокойствие – вот, что хотят православные Прибалтики! Спаситель родился! Православных Эстонии и Латвии поздравили Митрополиты.



Рождественские поздравления Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения:



«Примите самые сердечные поздравления с Рождеством Христовым и наступившим Новолетием!



Вновь сияние Вифлеемской звезды озарило день, когда Бог явился во плоти. Вертеп же, в котором более двух тысяч лет назад произошло это глубокое Таинство, вновь стал Небом, ибо там явился Сам Господь, а малые ясли вместили Невместимого всей вселенной Бога.



В сей радостный день обернёмся и спросим: кто же первым из людей уверовал во Христа? - Пастухи! А ведь пастушеское дело – дело нелёгкое: некогда подумать о себе, надо овец стеречь и защищать от волков. Это – подвиг бдения, самоотречения и большого терпения. Таково было нравственное состояние людей, которые первыми встретили Рождение Христа.



И сегодня Святая Церковь призывает православных христиан прийти к Родившемуся Богомладенцу и поклониться Ему вместе с Вифлеемскими пастухами и мудрыми волхвами, которые принесли Христу золото, ладан и смирну. Эти дары, ныне хранящиеся в монастыре святого Павла на горе Афон, напоминают нам об их глубоком значении: золото было подарено – на царскую державу (Иисус Христос родился среди людей, чтобы быть Царём); ладан был преподнесён в дар Христу как Первосвященнику и Богу; смирна же указывала на ожидавшие Спасителя смерть и погребение.



Всё промыслительно у Бога! И глубины Промысла Божия непостижимы для ограниченного человеческого рассудка – мы не способны постичь Его в полной мере.



Именно так, более двух тысяч лет назад, Бог для спасения гибнущего во грехе человечества послал Своего Единосущного Сына Иисуса Христа, чтобы Свет Его просветил всех и вывел на путь спасения.



Промыслительно и то, что Младенец Христос родился не среди Ангелов, а в благочестивой семье, в которой затем возрастал и укреплялся духом. Семья по Промыслу Божию и стала на первых порах жизни Иисуса Христа охранителем Его от мира зла. И в нашей жизни семья должна быть духовной скрепой! Если Святая Церковь – это новый Ноев ковчег, то семья – это малая Церковь. Именно семья, где всё скреплено Любовью, выдержит любую бурю, любой шторм.



Со времён Рождества Христова изменился мир, но неизменной была и останется Воля Господа о бессмертной душе человека, дабы она утолялась «не хлебом одним…, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Однако не надо путать Промысл Божий с волей (выбором!) человека! Бог никогда не отнимает у нас свободную волю! И хотя Бог обращает во благо даже самые дурные поступки людей, но решение и ответственность за своё решение человек принимает исключительно сам. И своим выбором мы или приближаем себя к Богу, или отдаляемся от Него.



К сожалению, всё, происходящее сегодня, может показаться непосильным бременем, может сменяться не укреплением веры, а жалобами и обвинениями. Человек забывает, что всякая скорбь должна воспитывать сердце, усиливать дух и твёрдость веры. И то, что нас когда-то заставляло плакать, должно научить нас радоваться жизни, научить сострадать ближнему.



Рождество Христово – это свидетельство любви Бога ко всем нам. Всех нас Господь тоже призывает быть любовью. И истинная цель любви – строительство в душе Храма Божия, в котором милосердие, сострадание и прощение будут краеугольным камнем.



В земной жизни Спасителя воплотился живой пример Любви! Но эта Любовь соединена с твёрдостью: всех любя, тем не менее Господь никогда не уклонялся от Правды, не останавливался перед обличением зла, особенно – лицемерия. И смысл Его обличительных слов всегда был всем ясен! Господь есть абсолютная Правда! И мы никогда не собьёмся с истинного пути, если останемся верны Заповедям Господа нашего Иисуса Христа!



Сегодня часто люди жалуются на усталость и внутреннюю опустошённость от переживаемых испытаний и болезней. Но нам часто невдомёк, что причина нашей духовной усталости и гнетущей опустошённости - наше маловерие и малодушие, что испытания, посылаемые нам Господом, не превышают наших сил и служат исключительно нашему спасению. Давайте любовью спасать друг друга, а не резать острым словом в ненужных спорах о пандемии, которая старается разделить мир на «своих» и «чужих», на «вакцинированных» и «невакцинированных»! Пандемия выкашивает главное в неокрепших душах – любовь к ближнему! А значит, жестокими становятся сердца, немилосердными. А разве Богу есть место в сердце того, кто не любит брата своего?!



В светлый праздник Рождества Христова с надеждой и радостью будем смотреть в будущее. Будем помогать друг другу нести тяготы этой жизни, будем любить друг друга и за всё благодарить Бога! Что может ободрить нас на жизненном пути? – Только сердечная благодарность за все Божии милости.







Дорогие братья и сёстры!



Ещё раз примите самые сердечные поздравления с Рождеством Христовым!



С Богом нам никто не страшен! Мучает ли нас искушение, тревожат ли сомнения – пойдём с ними прямо к Тому, Кто, быв искушён, может и искушаемым помочь (Евр. 2:18).



Благими делами и милосердием прославим Богомладенца Христа, разделив Рождественскую радость со своими ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Не будем унывать! Не будем, подвергаясь искушениям, думать о возможных горестях на своём пути. Запомним: чем гуще тьма вокруг нас – тем светлее храм Божий в ночи! Если человек уповает на Господа, отсекая свои греховные желания и свою волю, то помощь от Бога обязательно будет в ту самую минуту, когда она нужнее всего. А чтобы получить помощь – надо молитвенно просить. Господь всегда отвечает на наши слёзные молитвы!



С особой силой сегодня должны прозвучать в наших сердцах слова Рождественского канона:



«Христос на земле — воспряньте!»



Пусть рождение Спасителя укрепит наши духовные силы и поможет преодолеть все самые тяжкие испытания! Помощи Божией всем в праведных делах и здоровья!



Христос рождается – славите! Христос с небес – встречайте!



Митрополит Рижский и всея Латвии Александр обратился к жителям страны и поздравил с Рождеством Христовым:



«Таинство странное вижу и преславное: небо вертеп, престол херувимский Деву, ясли вместилище,

в нихже возлеже невместимый Христос Бог, Егоже воспевающе величаем» (ирмос 9-й песни канона праздника).



Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры – чада Церкви Христовой!



По неизреченной милости Божией, мы вновь молитвенно празднуем великий, светлый и радостный праздник Рождества по плоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы прославляем Господа за его любовь к человеческому роду: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3.16).



Братия и сестры, мы призваны стать учениками Господа Иисуса Христа – значит нам необходимо строить свою жизнь и отношения с другими людьми на принципах евангельской заповеди любви. Исполняя эту заповедь, человек начинает ощущать присутствие Божие в своей жизни. Чтобы мы, как говорит апостол, «бодрствуем ли или спим — жили вместе с Ним» (1Фес 5.10).



«Христос раждается – славите», – воспевает ныне Церковь Христова. Славить Христа – значит исполнять Его святые заповеди. Истинное богопочитание – это уклонение от всего злого, от всего, что разрушает мир и самого человека. «Удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло», – так говорит Господь устами пророка Исайи.



Ныне «явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2.11). Святитель Феофан Затворник учит нас: «пойдите вы к Младенцу повитому, лежащему в яслях, и ищите у Него избавления от всех обдержащих вас зол, ибо этот Младенец - Христос Спас мира».

С нами Бог! Празднуя преславное Рождество Спасителя, мы должны всем своим существом стремиться к Нему, любить Церковь Христову, участвовать в Таинствах, молиться дома и в храме, тогда наша жизнь будет наполнена смыслом, ведущим в жизнь вечную.



Мир сегодня охвачен опасной эпидемией. Особенно теперь мы должны усилить наши молитвы, твёрдо веруя в милосердие Божие. Помощь Божия подаётся человеку по его молитвам, в Таинствах Святой Церкви и через усилия врачей. Вознесём наши молитвы о страдающих от болезни и о работниках медицины.



В сии святые дни, когда ликуют небо и земля, ангельский мир и человеческий род, прославим Рождьшагося в Вифлееме Богомладенца Христа Спасителя, Его Пречистую Матерь Пресвятую Богородицу. Пусть миром, радостью и благодарностью Богу наполнятся наши сердца.



Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова.



Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, молитвы Пречистой Его Матери, святого священномученика Иоанна Рижского и всех святых, и моё Архипастырское благословение да будут со всеми вами. Аминь.»

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