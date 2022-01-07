12 тысяч юных южноуральцев посетят Рождественские елки

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7 января 2022, 16:04 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Представления проходят по всей области.

Сегодня, 7 января, в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки состоялся мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза». Он дал старт Рожественским елкам, которые с 7 по 14 января пройдут во всех муниципалитетах. На мероприятия пригласят 12 тысяч детей Южного Урала.

Главную Рождественскую елку региона посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил детей и пожелал, чтобы мечты каждого из них сбылись. Кроме этого, Алексей Текслер и митрополит Алексий наградили победителей регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка».

Главную Рождественскую елку посетили 50 детей с нарушением зрения. Для них было организовано тифлокомментирование — то есть словесное пояснение происходящего на сцене.

По окончании мюзикла губернатор вместе с семьей отправился в Долгодеревенское, где в честь Рождества Христова посетил Свято-Троицкий храм.

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