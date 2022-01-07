Россия по числу погибших в авиакатастрофах почти в 2 раза опередила африканские страны

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7 января 2022, 13:15 Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

По данным Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полётов», в минувшем году в России произошло порядка 50 авиационных аварий и катастроф, в которых погибли 113 человек.



Представленный анализ учитывает происшествия, произошедшие во всех видах авиации: гражданской, военной и экспериментальной. В статье, опубликованной на сайте агентства, сообщается, что «абсолютно все происшествия с человеческими жертвами в прошлом году в Европейском и Североатлантическом регионе ИКАО произошли именно у нас в стране, и нигде более».



«Только в гражданской авиации по количеству погибших в прошлом году мы почти в два раза опередили африканские страны!» - отмечается в материале.



По мнению авторов исследования, для исправления ситуации необходимо «принимать законы, которые оградят гражданскую авиацию от случайных людей, чьи действия или бездействие просто опасны для общества, наведут порядок в профессиональном отборе и подготовке, поставят вне закона любую деятельность, результатом которой становятся риски и угрозы для безопасности полетов».



Наиболее страшные аварии произошли 19 июня в районе аэродрома Танай Кемеровской области с самолетом Л-410УВП-Е: погибли 5 человек; 6 июля в районе аэродрома Палана Камчатского края произошла катастрофа самолета Ан-26Б-100, погибли 28 человек; 12 августа в районе кордона Озерный Курильского озера (Камчатский край) разбился вертолет Ми-8Т, погибли 8 человек; 14 августа в Турции при тушении природных пожаров столкнулся с горой самолет Бе-200 ВМФ России, погибли 8 человек; 22 сентября недалеко от аэродрома Хабаровск разбился самолет Ан-26 ЗАО, погибли 6 человек; 10 октября в Татарстане в результате жесткой посадки самолета L-410, погибли 16 человек.





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