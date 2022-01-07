История Рождественской ёлки: царь Пётр и в этом был первым​

В 1699 году царь перенес Новый год с 1 сентября на 1 января (как в Европе) и велел ставить Рождественские елки. Со смертью Петра умерли и эти его традиции.
Возродили в привычном для нас виде Новый год и Рождество только в 19 веке. В 1926 году «вражеская традиция» была отменена и возвращена в виде детских утренников в 1935 году. Официальное празднование Рождества вернулось на Русь лишь после 1990 года.
Народные приметы 7 января: первой в дом войдет женщина – весь год не отступят болезни; коли кто в этот день возьмется за шитье – ослепнет; охотиться нельзя – случится с охотником несчастье.
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