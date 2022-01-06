Латвия: пока «Сальери» не перетравит всех «моцартов» - не успокоится

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6 января 2022, 17:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa

В Латвии каждый день «праздник»: намедни, министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что самая надежная вакцина – «Модерна»! Вона как! Еще медики-ученые со 100% гарантией не могут это утверждать, а г-н Павлютс, по профессии музыкант (пианист), может!



Политик отметил, что вакцина Johnson & Johnson часто выбиралась людьми, которые неохотно делали прививки, и была выбрана как «самый простой путь». Однако данные показывают, что люди, которые получали вакцину Johnson & Johnson в прошлом, быстрее теряют защиту, чем привитые другой вакциной.



Министр сообщил, что защита от "Moderna" длится дольше, хотя вакцины Pfizer и Astra Zeneca имеют схожие показатели.



Павлютс напомнил, что уже осенью Национальный совет по иммунизации постановил, что пользователи вакцины Johnson & Johnson должны получить бустерную дозу раньше других. Вот почему сегодня коалиция решила, что у получателей этой вакцины истечет срок годности через пять месяцев с точки зрения получения услуг и поездок.



Это требование должно вступить в силу 15 февраля. Павлютс пояснил, что у тех, кто будет вакцинирован 15 сентября и ранее, срок действия сертификата истечет в середине февраля. Поэтому министр призвал население получить вакцину для продления сертификата.



Позвольте, но лично я разговаривала с лучшими врачами Латвии насчет вакцины и мне было сказана, что «Moderna» имеет «схожесть» с «Pfizer», а на мой вопрос о том, может, лучше привиться Johnson@Johnson, ответ был прост: «По своему составу «идентичен» Astra Zeneca. А г-н министр здравоохранения Латвии утверждает обратное!



Я уж точно министру-пианисту не поверю, потому как родилась в семье потомственных врачей, и имею возможность проконсультироваться! Понимаю так: пока Сальери-Павлютс «не перетравит» всех «моцартов-народ» - не успокоится! А как иначе? Почему г-н Павлютс так проталкивает «Модерну»? Ответы на поверхности: видимо, «распространители» данной вакцины занесли, а вот распространители других, не догадались должным образом поблагодарить министра Латвии. Следующий ответ: на складах скопилось слишком много вакцины «Модерна» и ее следует «пристроить» людям!



Мнение латвийцев из социальных сетей:



«Решил с Богом поиграть? Сдай назад, пока есть время! Потом не жалуйся!»



«Откуда это недоразумение может знать, какая вакцина лучше? Вирусологи еще не знают! Павлютсу надо, чтобы латвийцы укололись америкосовской шамурлой от которой смертность высокая!»



«Есть только одно лекарство от его бреда – «коктейль Молотова»! Лечит на «ура»!»



«Министр одной болезни»



«Каждый суслик – агроном!»



Святые Угодники! Видать, заслужили такого министра…

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