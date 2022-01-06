Сочельник в Латвии: день накануне Рождества

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6 января 2022, 17:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Совсем скоро православные всего мира встретят Рождество Христово! И будет нам всем радость! А пока, наступил Сочельник…



Что такое Сочельник?



День накануне Рождества Христова. Название происходит от слова «сочиво» - постное блюдо из крупы с добавлением меда, сушеных или свежих фруктов. Православная церковь установила в Сочельник строгий пост! Как говорят священнослужители, рождественский Сочельник – высшая ступень на пути к празднику.





Как проходит Сочельник в Латвии? У православных, разумеется.



Верующие идут в храмы, на службу. В Латвии православное Рождество – рабочий день, но многие верующие, конечно, не работают, а занимаются подготовкой к празднику.



Какие традиции существуют в Сочельник?



Вечер накануне Рождества принято проводить в семье, в гости не ходят. Но главное – простить всех недругов, врагов, и попросить прощения у тех, кого обидели. А вот ругаться, скандалить – категорически запрещается!





Какие приметы существуют в Сочельник?



Если ясный день, то будет удачным урожай овощей. Но и метель – хороший знак! Будет много меда! Кстати, сегодня в Латвии метель!



Но самое главное – спокойствие в душе и радость в сердце!





В Латвии широко отмечается католическое Рождество 25 декабря! И выходной день, и города украшены, как в сказке! Поздравления от президента и премьера, и слово главного пастыря Латвии…



А вот православное Рождество освещается в СМИ Латвии, увы, мало. Создается такое впечатление, что о нем забыли… Но, нет!



Наших читателей, россиян и, конечно, православных латвийцев очень трогательно поздравила с наступающим Рождеством экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича. И сделала это с огромным уважением, потому как, по мнению политика, «нам всем нужно жить в мире, и дружить с соседями»!

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