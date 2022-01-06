«Аэрофлот» на две недели закрыл продажу авиабилетов на рейсы в Казахстан

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» на две недели закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан и отменил вылеты, назначенные на 6, 7 и 8 января.
«В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели»,- говорится в сообщении авиакомпании. Пассажирам отмененных рейсов будет возращена стоимость приобретенных билетов, говорится также в сообщении.
Ранее продажу билетов на собственные и партнерские рейсы в Казахстан до 23 января закрыла другая российская авиакомпания S7.
Вылеты отменяются в связи с массовыми беспорядками, которые со 2 января не прекращаются почти во всех регионах Казахстана.
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