Депутат Сейма Рамона Петравича: Видимо, у нашего министра здравоохранения только евро в глазах

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 января 2022, 22:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс отличился: решил рассказать латвийцам в социальных сетях о «сценарии омикрона» в стране. Его пост вызвал оглушительную неприязнь жителей!

Дело дошло до того, что латвийцы уже не стесняются в выражениях, а многие собираются покинуть страну!

Итак, что же «выдал» народу г-н Павлютс?

«По словам Павлютса, «сценарий омикрона» предусматривает 1) продление чрезвычайной ситуации до марта, 2) вместо ранее запланированных и запрошенных отраслями послаблений сохранение существующего режима безопасности, 3) переход с тканевых масок на медицинские маски, а в зонах повышенного риска (общ. транс. и т. д.) - на респираторы FFP2, как только они станут доступны, и ими будут обеспечены малоимущие, 4) более широкое использование самотестирования, 5) поиска реальных решений для обязательной вакцинации в группе 60+, 6) ввести срок действия ковид-сертификатов с 15 февраля - 5 месяцев для Janssen, 9 месяцев для других вакцин, чтобы стимулировать бустерную вакцинацию до пика «омикрона».

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Вы в правительстве, простите, дебилы или притворяетесь? Вы, что с людьми делаете? Вас «вынести» из Кабинета министров?»

«Сколько вы, д@и будете терпение народа испытывать? У вас, г0н Павлютс родственник или друг, который торгует масками? Почему вы хотите нам это навязать? Вы не видите настроение народа? Скоро прекратим с вами говорить и начнем действовать! И законы вам не помогут!»

«Просто уезжать из Латвии следует! Уезжать! Эта страна иностранных правителей-воров!»

«Никогда такого не было, чтобы так издеваться! Неужели невозможно понять, как жить с этим вирусом по-человечески? Он никуда не исчезнет. Почему, г-н Павлютс, мы должны искать дома в чужих странах? Под суд вас! Под суд!»

Да уж… Павлютс, который, видимо, заключил «соглашение» с Дьяволом, исполняет свой долг по «ликвидации» в любой форме латвийцев! И к бабке не ходи!

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Я говорила в канун Нового года, что ЧС продлят. Это было видно по настроению «правителей» в Сейме. Это просто издевательство и хамство, неуважение к людям. Насчет масок: почему мы должны покупать только медицинские? Павлютс считает, что люди каждые два часа их будут менять? Конечно, нет! Финансов не хватит! Что мы знаем о новом вирусе? То, что он не несет особо опасные последствия. Что мы слышали от латвийских специалистов? То, что коронавирус, может, «отступить» весной. Так зачем же мы будем тратить огромные деньги на маски? У нас их предостаточно! Я так понимаю, что г-н Павлютс просто лоббирует фирмы, которые предлагают эти маски! Видимо, есть личный интерес. Я сижу и думаю, есть мнение, чтобы заставить всех пенсионеров пройти вакцинацию. Каким образом? Лишить тех, кто не желает делать прививку, пенсии. Такие разговоры уже идут среди людей. Умирать тогда надо? Или дать подачку в 20 евро? Но есть большое количество пенсионеров, которые не будут делать себе укол! Но их просто заставляют насильно. Что происходит? О какой свободе выбора идет речь? Я понимаю так: вакцины закупили за миллионы, миллионы, и если навязать ее насильно пенсионерам, то можно же еще закупить? А тогда можно и списать деньги! Нынешняя верхушка прекрасно понимает, что «досиживает» последние дни, и надо еще, еще, еще… Где же они так «получат» деньги еще? Закупят вакцину, заставят людей делать третью, четвертую, вот так и протянут до выборов! Я задавала вопросы в Сейме и Павлютсу, и высказывала свое мнение г-ну Кариньшу! Не молчала! Вопросы мои, разумеется, не нравились. Скажу сейчас: «Хватит издеваться над людьми!» У меня такое впечатление, что, видимо, у нашего министра здравоохранения Павлютса только евро в глазах. Вопрос! Как спасти и сохранить Латвию?»

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