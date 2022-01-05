Брэдли Куперу исполнилось 47 лет: творческий путь американского актера

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5 января 2022, 15:30 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает американский актёр, продюсер, режиссёр и певец Брэдли Купер. Ему исполняется 47 лет.

Купер родился в Филадельфии и вырос в Дженкинтауне и Райдале, в семье домохозяйки и бывшей работницы филиала телеканала NBC. Его отец работал биржевым маклером в банке Merrill Lynch. В детстве Купер успешно играл в баскетбол и любил готовить. Учась в Джермантауновской академии, которую он окончил в 1993 году, Купер подрабатывал в газете Philadelphia Daily News. После окончания учёбы в академии он поступил в университет Вилланова, однако спустя год перевёлся в Джорджтаунский университет, который окончил в 1997 году со степенью бакалавра искусств.

Дебютом Купера стало небольшое появление в эпизоде сериала «Секс в большом городе», после чего он стал ведущим научно-популярной географической телепрограммы «Globe Trekker», а также снялся в пяти эпизодах сериала «Улица».

Его дебютом на большом экране стала роль в кинокомедии «Жаркое американское лето». Позже Купер снялся в таких фильмах, как: «Всегда говори «Да», «Голый барабанщик», «Любовь и прочие неприятности», «Мой парень — псих», а также «Афера по-американски».

В 2014 году он изобразил Джозефа Меррика в бродвейском возрождении «Человека-слона», получив номинацию на премию «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе. В том же году он также озвучивал Ракету в кинематографической вселенной Marvel. И уже через два года Купер дебютировал в режиссуре, поставив музыкальную романтическую драму «Звезда родилась», ремейк одноимённого фильма 1937 года. Он также выступил в качестве его продюсера, соавтора сценария и исполнителя главной роли.

В 2019 году Купер спродюсировал фильм «Джокер» Тодда Филлипса, который собрал в прокате более 1 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом рейтинга R. Картина принесла Куперу номинации на премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» в качестве продюсера.

В декабре 2006 года Купер женился на актрисе Дженнифер Эспозито. В мае 2007 года Эспозито подала на развод. В апреле 2015 года Купер начал встречаться с моделью Ириной Шейк. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Но через два года стало известно, что пара рассталась.

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