Из-за пандемии у подростков могут возникнуть нервозность, тяга к накопительству, боязнь живого общения

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5 января 2022, 13:40 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Подростки и так сами по себе очень эмоциональны и ранимы, а тут еще и такая нестабильная ситуация вокруг. По мнению экспертов, пандемия негативно повлияет на психику подрастающего поколения. Прежде всего многим детям грозит повышенная тревожность.

Уже третья волна абитуриентов будет поступать в этом году в вуз в условиях пандемии. Пока они не знают, будут экзамены в очной форме или в дистанционном формате, и это чувство неизвестности очень давит.

В Великобритании с 2020 года среди возрастной категории от 16 до 29 лет выявили на 20% больше случаев депрессии, чем годом ранее. Похожая картина наблюдается по всему миру. Канадские ученые обобщили данные и заявили, что у каждого четвертого наблюдаются симптомы депрессии, у каждого пятого — повышенная тревожность.

По мнению специалистов, пандемия подорвала у подростков ощущение безопасности. Повсюду сплошная неопределенность, а также страх смерти родных. Более 1,5 млн детей и подростков во всем мире потеряли близких из-за коронавируса.

Все общение перешло в онлайн. Теряются навыки живой коммуникации. У детей формируются страх перед сближением с людьми и закрытость. Кроме того, эксперты считают, что, когда пандемия закончится, нынешние подростки, помня о том, как многие потеряли работу из-за коронавирусных ограничений, будут сосредоточены на накоплении денег.

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