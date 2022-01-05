Воссоединившиеся «Земляне» дали масштабный предновогодний концерт

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5 января 2022, 13:01

Новый год - главное время исполнения чудес и заветных желаний. И именно в это предновогоднее время однозначно исполнилась главная мечта всех истинных поклонников группы «Земляне». Их любимый коллектив не только наконец-то воссоединился, да ещё и в золотом составе, но и дал масштабный концерт с исполнением всем известных хитов и участием звёзд отечественного шоу-бизнеса.



2021 год стал в буквальном смысле началом новой эры для «Землян». В легендарный музыкальный коллектив наконец-то вернулись его отцы-основатели: барабанщик Владимир Киселёв и гитарист Игорь Романов. Опытные рокеры заново вдохнули в группу жизнь и готовы снова радовать фанатов давно знакомыми и любимыми песнями, а, возможно, и совершенно новыми хитами.



В прошлом году группа уже несколько раз выступала перед публикой, например, на Церемонии вручения музыкальной Премии «Золотой Граммофон», однако теперь коллектив дал большой сольный концерт под названием «Земляне и друзья».



Название было выбрано совсем не случайно, ведь в этот вечер на сцену вместе с рокерами вышли и звёзды российской эстрады, в числе которых Владимир Пресняков, Григорий Лепс, группа A'Studio и многие другие. Вместе с «Землянами» они исполнили любимые зрителями песни.

Разумеется, концерты «Землян» - это всегда не просто выступления, а действительно яркие эффектные шоу, которые не обходятся без сценических спецэффектов. И этот раз тоже не стал исключением.



Ещё одной частью предновогоднего подарка поклонникам группы можно считать и то, что сам концерт буквально все желающие смогли увидеть, благодаря трансляции телеканала НТВ.



Шоу, судя по большинству отзывов, привело зрителей в настоящий восторг. Поклонники «Землян» радостно делятся своими впечатлениями от увиденного в Сети.





«Шоу понравилось. Смотрела с интересом и детским восторгом.»





«Был приятно удивлен исполнением любимых хитов! Отдельное уважение сценографам. Оформление замечательное!»

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