На Таганае составили рейтинг странных нарушений в 2021 году

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

5 января 2022, 12:58 Анна Семенова

На Таганае напомнили, нарушая правила, люди губят уникальную природу. Фото: Телеграм-канал Таганай news

О них рассказали сотрудники службы охраны нацпарка.

Сегодня принято подводить итоги прошедшего года. А сотрудники национального парка «Таганай» подошли к этому делу неординарно. Опросив сотрудников службы охраны, здесь составили топ-5 самых необычных нарушений.

Пятое место досталось организаторам летнего забега, коих в нацпарке проводится немало. После проведения мероприятия люди почему-то забыли прибрать за собой. Ленточки, которые предназначались для разметки дистанции, остались висеть на ветках деревьев.

Четвертое место заняли московские экстремалы, устроившие игры на выживание неподалеку от Откликного гребня. А развернув там лагерь, столичные гости заодно и срубили пару деревьев, что, конечно, строжайше запрещено.

«Бронза» досталась вновь приезжим, на этот раз из Санкт-Петербурга. Пораженные красотой природы, туристы решили добыть гранатов. За нелегальной добычей фруктов они и были застигнуты проверяющими. Разрешения на посещение заповедника у жителей культурной столицы также не оказалось.

Почетное второе место у южноуральского мотогонщика. В ответ на претензии и просьбы оставить транспорт за пределами национального парка, мужчина полил охранников не только грязью из-под колес железного коня, но и отборной бранью. Отвечать за свой поступок нарушителю пришлось в суде.

Ну и наконец, верхушка пьедестала. На ней возвышаются любители острых ощущений, которые отправились в чащу леса и наткнулись на медведя. Как им удалось выйти живыми, загадка. Видимо, косолапый удивился не меньше незваных гостей, что позволило выиграть время и сбежать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости