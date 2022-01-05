В нескольких регионах России введены новые меры социальной поддержки

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5 января 2022, 12:35 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

В некоторых российских регионах с 2022 года вводятся новые меры социальной поддержки. Речь идет о новом маткапитале, льготах школьникам и предоставлении жилья.



В Тверской и Белгородской областях школьникам из многодетных семей будут бесплатно предоставлять форму с 1-го по 11-й классы. Кроме того, автотранспорт для многодетных семей будут оснащать детскими автокреслами.



Школьники в Белгородской области бесплатно получат рабочие тетради. Ранее их обеспечивали только учебниками и учебными пособиями.



В Смоленской области вводят региональный материнский (семейный) капитал. В 2022 году он составит 163 тысячи рублей.



Выплату будут назначать при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей начиная с 1 января. Но один раз. То есть если женщина получит маткапитал за третьего малыша, то позже на такой же сертификат претендовать не сможет. А если, к примеру, в этом году она родит четвертого ребенка, а за третьего семейный капитал не получала, то на этот раз она его получит.



Право на поддержку распространяется и на мужчин, если они являются единственными усыновителями третьего или последующих детей и ранее не получали аналогичную выплату. При этом решение суда об усыновлении должно вступить в законную силу не ранее 1 января 2022 года.



Обязательным условием также является гражданство РФ (как у родителя, так и у ребенка) и проживание на территории Смоленской области (не менее года на момент рождения или усыновления малыша). Учитывается и уровень среднедушевого дохода, рассчитанного по итогам шести месяцев до подачи заявления. Доход не должен превышать трехкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.



Потратить областной маткапитал можно будет целиком или по частям на улучшение жилищных условий, образование детей и покупку автомашины.



В Орловской области дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей с этого года смогут получать сертификат на покупку жилья. Сертификат позволит сиротам самим выбирать не только квартиры, но и город, в котором хочется жить.



В Челябинской области в полтора раза увеличено финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот. На эти цели регионом заложено более миллиарда рублей.



Купить квартиры в домах, которые скоро могут стать ветхими или аварийными, теперь просто недопустимо. Основным приоритетом является строительство нового жилья по всем программам: и для детей-сирот, и для расселения ветхо-аварийного фонда.





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