В Хабаровске не успевают хоронить умерших

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

5 января 2022, 12:46

До конца 2021 года умерших в Хабаровске хоронили до четырех дней после кончины, однако теперь сроки выросли до семи дней.

Как сообщили местным СМИ в похоронных сервисах, тех, кто скончался 3 января, будут хоронить 10-11 числа. Такая тенденция объясняется ростом числа смертей, пришедшийся на период декабря-января. Кроме того, трудности доставляет сильно промерзшая земля.



Согласно официальным данным, в день в регионе умирает около 60 человек. В основном летальные исходы приходятся на Хабаровск.

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