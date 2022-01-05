Крымчанке​ не разрешили​ приехать в США на конкурс красоты​ ​

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5 января 2022, 11:44 Источник: Аргументы недели-Крым

Состязание замужних женщин за главную корону мира MRS.WORLD в этом году пройдет в Лас-Вегасе.

Состязание замужних женщин за главную корону мира MRS.WORLD в этом году пройдет в Лас-Вегасе.

Представительница Крыма Анна МАЛОЗЕМОВА попасть на конкурс не смогла. Как рассказала ее агент Виктория БИЛЬ, «получить визу США нам не удалось». Подробности БИЛЬ раскрывать не стала, но это не первый случай, когда крымчанкам искусственно затрудняют участие в международных соревнованиях.

БИЛЬ высоко оценивает шансы МАЛОЗЕМОВОЙ на победу. По ее словам, Анна сейчас в хорошей форме и отлично подготовлена к подобным мероприятиям.

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