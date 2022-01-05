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В России внедрение QR-кодов столкнулось с массовым недовольством населения

, 11:44 Источник: ng.ru

В России внедрение QR-кодов столкнулось с массовым недовольством населения
Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

QR-код стал в России одним из главных символов минувшего года. В некоторых случаях его наличие становилось важнее паспорта. Внедрение электронных пропусков вызвало недовольство многих россиян.

Власти озаботились низкими темпами вакцинации в стране, и QR-код начали присваивать сертификату о прививке от коронавируса, а позднее – подтверждать им перенесенную болезнь.

Летом в России началась вспышка заболевания. В Москве и Подмосковье временно стали требовать «паспорта вакцинированных» на входе в объекты общественного питания, а в некоторых других регионах – при посещении массовых мероприятий.

Осенью вспышка заболеваемости коронавирусом побила все рекорды, и QR-коды становились обязательными уже повсеместно. В Москве они стали необходимы для посещения театров и музеев, а в Татарстане - даже для проезда в общественном транспорте.

К концу минувшего года о введении электронных пропусков объявили все регионы страны, а правительство внесло в Госдуму законопроекты, закрепляющие и регулирующие ограничения на федеральном уровне. Наличие QR-кода теперь требуется – в зависимости от региона – почти в любом общественном месте: при поездках на общественном транспорте и заселении в гостиницы, посещении театров и музеев, ресторанов и торговых центров, фитнес-клубов и салонов красоты, концертов и других массовых мероприятий.

В то же время, согласно многочисленным опросам, большинство россиян отрицательно относятся к электронным пропускам и не поддерживают ограничения на посещение общественных мест.

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