Депутат Госдумы Хамзаев выступил с предложением навсегда запретить продажу табака тем, кто родился после 2014 года

Аргументы Недели → Общество 13+

5 января 2022, 11:50 Источник: RT

Зона, свободная от курения, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением навсегда запретить продажу табака гражданам России, которые родились после 2014 года. По его мнению, это необходимо для здоровья нации.

Как считает парламентарий, антитабачных мер, действующих в России, недостаточно для решения вопроса защиты здоровья граждан. Эффекта можно добиться только тогда, когда молодежь будет отгорожена от табака «каменной стеной».

«Мы пытаемся защитить людей от этого пагубного явления, а в итоге на этом зарабатывают гигантские деньги транснациональные корпорации. Получается эффект замкнутого круга», — сказал Хамзаев.

Депутат отметил, что похожие инициативы вносились в национальные парламенты европейских государств и США. Он намерен инициировать публичное обсуждение этого вопроса с регионами и надеется в перспективе на законодательное оформление предложения.

Ранее Депутат Хамзаев призвал вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости