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Лео Бокерия: у нас нет данных о том, что вакцинация от COVID-19 влияет на работу сердца

, 11:01 Источник: РИА Новости

Лео Бокерия: у нас нет данных о том, что вакцинация от COVID-19 влияет на работу сердца
Лео Бокерия, Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Ученые и врачи не располагают информацией о том, что прививка от COVID-19 может повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью РИА Новости заявил известный кардиолог, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли, привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было»,- сказал врач. Он посоветовал также готовить себя к вакцинации психологически и не «нагнетать» ситуацию.

Ранее глава группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 синодальной комиссии по биоэтике, кандидат наук, священник Владимир Духович назвал бредом слухи о чипировании в ходе вакцинации. 

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