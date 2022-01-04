Синоптики предупредили, что циклон «Аннет» принесёт в Москву 5 января сильный снегопад

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4 января 2022, 20:43 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о сильном снегопаде в Москве в среду, 5 января. Специалист рассказал, что циклон «Аннет» принесёт в столицу 20 процентов месячной нормы снега.

По прогнозу центра погоды «Фобос», с 9 часов до 11 снегопад будет усиливаться, видимость ухудшится до 1000 — 1500 метров. Сильнейший снегопад обрушится на Москву с полудня до 15 часов.

В этот же период времени порывы ветра будут составлять 13-18 м/с. В столичном регионе начнётся метель, и видимость еще ухудшится.

Как предполагает Евгений Тишковец, в Москве завтра сугробы вырастут до 30 см. При таких сложных погодных условиях ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях. По данным «Фобос», общее количество осадков за 5 января составит около 8 мм, что соответствует 20 процентам январской нормы.

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