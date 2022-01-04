Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.640.2, обнаруженном во Франции

Аргументы Недели → Общество 13+

4 января 2022, 19:33 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, обнаруженный на юге Франции, в России на сегодняшний день не выявлен. Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация с новым вариантом коронавируса находится на контроле службы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что геномная последовательность этого штамма коронавируса была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года.

За два месяца в базу внесли около 20 последовательностей нового штамма, а в декабре отмечались единичные случаи.

Как заключил Роспотребнадзор, учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований полагать, что он может представлять особый интерес.

В ведомстве подтвердили информацию о том, что новый вариант отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, и часть мутаций присуща и другим значимым штаммам - тем же "омикрону" и "дельте".

Австрийская газета Heute ранее сообщила, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости