Перспективы связи 5G в России остаются под вопросом

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4 января 2022, 19:20 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российские операторы связи в 2021 году перестали сообщать о новых тестовых зонах 5G и перспективах внедрения этой технологии. До этого новый стандарт скоростной мобильной связи много лет позиционировался как инструмент, необходимый для развития цифровой экономики. Но, по всей видимости, в ближайшее время 5G ждать не стоит.



Участники рынка несколько лет боролись за выделение частот для 5G, которые заняты в России спецслужбами. Власти еще в конце 2019-го разрешили запускать новые технологии в 4,8–4,99 ГГц, а в крупных городах уже в 2020 году операторы обновили почти все оборудование до стандарта 5G-ready. Вероятно, они пока не видят возможности окупить свои вложения.



Дело в том, что, по оценкам экспертов, общие затраты операторов на развитие 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц могут превысить 1 трлн руб. до 2027 года. При этом окупятся инвестиции не ранее чем через 20 лет. Только к 2030 году потенциальные убытки от технологии могут составить 354,3 млрд руб.



Тем временем производители оборудования для сетей 5G намекают, что на фоне постоянного роста трафика уже в ближайшие годы пропускной способности действующих сетей в крупных городах перестанет хватать. Аналитики зафиксировали в ноябре первое за десять лет снижение скорости мобильного интернета в среднем по России почти на 3 Мбит/с, до 21,7 Мбит/с.



Главное преимущество сетей пятого поколения заключается в том, что скорость передачи данных может быть в 20 раз больше, чем у 4G. Эта разница позволяет загружать десятки полнометражных фильмов на устройство за несколько секунд, но людей, которым потребуется такой функционал, совсем немного. Эксперты считают, что 5G может стать необходимой закрытым промышленным сетям, которым нужны большие скорости для внедрения роботов.



Проблема падения скоростей в сетях 4G уже решается. Так, один из российских операторов связи перевел часть спектра, который использовался для 3G в Москве, в LTE, что увеличило скорость на 74%.



Ситуацию осложняет инициатива властей развивать новое поколение связи на отечественном оборудовании, эффективность которого у многих специалистов вызывает вопросы. В то же время операторы отложили 5G и сосредоточились на других направлениях: аналитике данных, рекламных технологиях, распознавании лиц и экосистемных подписках.





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