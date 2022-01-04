В Мурманской области убит третировавший поселок Умба бандит

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4 января 2022, 19:05

фото: pixabay.com

В Мурманской области в ночь на 1 января 2022 года был убит третировавший посёлок Умба бандит. В новогоднюю ночь в посёлке Умба один из местных жителей нанес несколько ножевых ранений Виктору Тимченко.

Сообщение об убийстве Тимченко, на которого местные жители жаловались президенту РФ Владимиру Путину, опубликовано в паблике "Мурманск" в соцсети Вконтакте.

Еще летом 2020 года жители Умбы обращались к президенту России с просьбой защитить их от двух братьев Тимченко, которые не давали людям спокойно жить и работать, избивали местных жителей, брали в рабство, угрожали убийством. Один из братьев Владимир Тимченко - бывший сотрудник полиции.

Жители посёлка Умба говорят, что прокуратура не помогла, полиция не помогла, президент не помог.

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