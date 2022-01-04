Первую рабочую встречу в 2022 году Путин провёл с гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Обносовым

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4 января 2022, 18:01 Источник: Сайт Кремля

В. Путин и Б. Обносов, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин во вторник провёл первую рабочую встречу в 2022 году с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым. Встреча прошла в Ново-Огарёво.

В ближайшие дни корпорации исполнится 20 лет. Обносов рассказал, что сегодня «Тактическое ракетное вооружение» объединяет 38 предприятий, 55 тысяч человек. Основная ниша корпорации – авиационные средства поражения – практически 100 процентов. Где-то процентов 70 – морское оружие, и частично космос.

По данным Обносова, корпорации удалось вытянуть достаточно много слабых предприятий. Сегодня средняя зарплата по корпорации – 65 тысяч рублей, и это позволяет достаточно неплохо решать социальные задачи. Он рассказал о строительстве комплексов в российских регионах. Часть территорий, которые были раньше задействованы под производственные площади, переводят под гражданское строительство.

Гендиректор корпорации рассказал, что удалось существенно обновить конструкторские кадры, и молодые специалисты в последнее пятилетие отдают предпочтение именно специальности конструктора.

Обносов сообщил Путину о техническом перевооружении, экспортных заказах и развитии научно-конструкторской части. Он сообщил о производстве «гражданки».

Планируется производство гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. «Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, «гражданки» мы сделаем», - рассказал Обносов.

Владимир Путин ранее присвоил Борису Обносову звание героя России за изобретение крылатой ракеты «Циркон». Ракету разработала компания «НПО машиностроения», которая входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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