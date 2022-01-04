В Нижегородской области штамм коронавируса «омикрон» выявлен у 26-летней девушки
4 января 2022, 17:36
Первый случай омикрон-штамма коронавируса выявлен в Нижегородской области. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил во вторник, что в Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, штаммом «омикрон».
По данным главы Минздрава области, 28-летняя пациентка, у которой выявили штамм «омикрон», прививку от коронавируса не делала. Её самочувствие сейчас оценивается как средней степени тяжести.
Давид Мелик-Гусейнов также рассказал, что у пациентки «заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% легких». Министр считает, что девушка заразилась не на территории Нижегородской области,- сообщает ТАСС.
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