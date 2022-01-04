В Нижегородской области штамм коронавируса «омикрон» выявлен у 26-летней девушки

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4 января 2022, 17:36

фото: pixabay.com

Первый случай омикрон-штамма коронавируса выявлен в Нижегородской области. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил во вторник, что в Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, штаммом «омикрон».

По данным главы Минздрава области, 28-летняя пациентка, у которой выявили штамм «омикрон», прививку от коронавируса не делала. Её самочувствие сейчас оценивается как средней степени тяжести.

Давид Мелик-Гусейнов также рассказал, что у пациентки «заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% легких».

Министр считает, что девушка заразилась не на территории Нижегородской области,- сообщает ТАСС.

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