Мнение: Любое оскорбление России в Латвии – свобода слова

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 января 2022, 17:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Знаете, как называется любое оскорбление России в Латвии? Свобода слова. Публичное оскорбление националистическими СМИ. Именно. Так мне сказал один чиновник в Латвии.

Почему это маленькое и слабое государство, где нет даже «местных» президента и премьера, поощряет хамские выпады в сторону России? Намедни, один латвийский публицист, именуемый Беном Латковским, очередной раз, подыграв националистам, разразился, простите, «словесным поносом» в сторону президента РФ Владимира Владимировича Путина. Он заявил, что «разговаривать с Путиным так же бессмысленно, как с Гитлером в 1939-м, но Запад этого не понимает».

Привожу его «речь»:

«Напоминая о двух состоявшихся телефонных разговорах между президентами США и России в преддверии нового года и 2 января, публицист спрашивает себя: «Есть ли черта, у которой Запад был бы готов сказать – ну всё, с нас довольно, мы встаем из-за стола переговоров и уходим с гордо поднятой головой»? И сам же отвечает: нет.

«С точки зрения «нормального» (типичного) западного человека такая фраза прозвучала бы безответственно, - сетует он. – Нельзя так легкомысленно рисковать вопросами войны и мира, человеческими жизнями. Поэтому нужно продолжать переговоры (даже с террористом) до последнего... Фактически это означает готовность к безграничным уступкам. Что великолепно использует Путин».

Латковскис обращается к авторитету французского аналитика Франсуазы Тома, которая на днях опубликовала статью «Что означает российский ультиматум Западу» в специализированном издании “Desk Russie”. «В отличие от многих других западных авторов, которые норовят приставить к телу Путина свою голову и рассуждать о российской политике в понятных и привычных им категориях. Она знает русский язык и ориентируется в российских реалиях», - отмечает он.

Тома в своей статье широко цитирует угрожающие заявления российских официальных лиц. К примеру, бывший замминистра обороны РФ, а теперь член комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил: «Наши партнеры должны понять, что чем дольше они медлят с рассмотрением наших предложений [ультиматума 17 декабря] и принятием реальных решений, тем большая вероятность нанесения Россией превентивного удара (по военным объектам в Польше, Прибалтике и Румынии)».

«Что же, по мнению Тома, делать Западу в такой ситуации? Она предлагает перестать воспринимать российскую ложь (о «фейковых» угрозах ее безопасности со стороны НАТО; о заботах о русскоязычных за границей; о прошлых оскорблениях и т.д.) как частично правдивые утверждения, которые имеет смысл обсуждать. Ложь не может быть предметом дискуссии. Она может быть лишь прикрытием агрессивных намерений. «Ничего не предпринимать [для диалога с Москвой], ничего не говорить и твердо стоять на своем, - советует Тома. – Желание любой ценой поддержать диалог, особенно когда Москва взирает на нас сквозь прорезь прицела как на захваченных заложников, лишь показывает нашу слабость и толкает Кремль к эскалации конфликта... Сегодня мы трусливо предаем Украину, сами не осознавая свое бесчестье и опасность уступок агрессору. Мы как византийцы, продолжавшие бесконечные споры о сущности Святой Троицы, в то время как турки-османы штурмовали стены их столицы».

«Нет смысла вести супружескую пару к психотерапевту, если один из супругов не хочет исправляться и сохранять брак, - добавляет от себя Бен Латковскис. – Наоборот, надо постараться обострить конфликт, развестись и получить все имущество. В первой половине 1939 года немецкая пресса захлебывалась от негодования, живописуя ужасы, которые обрушились на немецкое меньшинство в Польше: кровавые погромы, грабежи, изнасилования. Но целью этой истерической пропаганды было не дипломатическое решение конфликта, а желание создать благоприятную почву для агрессии.

В 1930-х желание разрешить все вопросы с «бандитом с большой дороги» за столом переговоров кончилось катастрофой и 50 млн. погибших. Нельзя выиграть в карты у шулера. Эту истину стоило бы усвоить западным лидерам. А до тех пор, пока этого не произошло, остается уповать на рационализм Путина, на рассказы экспертов о слабости российской армии и на то, что «он опять блефует». Надежды на то, что Запад покажет единство и реальную силу, пока остаются наивными мечтаниями», - заключает автор «Неаткариги».»

«Неаткарига» - местная латышская газета, без сомнения, находящаяся «на довольстве» у правящих. Рупор, можно сказать! Теперь становится ясно, почему публицист Латковскис так рьяно отрабатывает «пайку». Мое мнение, прошу учесть!

Интересно, а что Россия и лично г-н Путин «сотворили» с латышским публицистом? Чем «насолили» прибалту? Правда, пусть скажет конкретно! Он так четко все «раскладывает», так пусть и тут «кучу навалит» откровенную! Гавкать из-за бугра – большого ума не требуется, а ты в лицо скажи! Впрочем, кто же слушать будет? Сам с собою… На потребу националам Латвии «погутарил».

А, если в Латвии, как мне объяснил один чиновник, свобода слова в СМИ, то я лично скажу: «Я родилась в Латвии. Во мне намешано много кровей. Я образованный и много работающий человек, который имеет место анализу политических событий! Я уважаю г-на Путина! За Россию! За то, что мир считается с мнением его главы! Я уважаю русских людей за то, что испокон веков они защищали свою Землю, не «лежали» под немцами, шведами и прочими… Когда был жив мой папа, ветеран ВОВ, я его спросила: «Что ты чувствовал, когда мальчиком уходил на фронт из родного Красноярска? Ты думал о том, что можешь не вернуться?» И отец мне ответил: «Не думал… Я думал, что за моей спиной… Сибирь, мама, Россия… И их надо защищать».

Это моя правда! Кстати, и многих русскоязычных латвийцев, и граждан России, которые проживают в Латвии. Русский народ не продавал свою Родину, в ней нет иноземных правителей, которые есть в Латвии. Россия помнит свой род! А Латвия – родства не помнящая!

Россия и не то переживала! Да, обидно мне, что такие «моськи», как «латковские» «подтявкивают». Впрочем, эта работа «мосек»!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости