Почему не возражали латвийцы против повышения зарплаты президента

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4 января 2022, 16:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В первый рабочий день после праздников, латвийцам объявили, что президенту страны Эгилсу Левитсу повысили зарплату. Оказывается, никто из его подданных не возражал! А знали ли жители Латвии об этом? Вот в чем вопрос!

В отличие от 2020 года, когда Эгилсу Левитсу пришлось добровольно отказаться от надбавки к зарплате из-за давления общественности, в этот раз никто особенно не беспокоился о повышении зарплаты президента. Таким образом, повышение заработной платы, включенное в проект закона о государственном бюджете на 2022 год, стало законом без обсуждения. Соответственно, «Закон о государственном бюджете на 2022 год», вступивший в силу с 1 января, устанавливает ежемесячную зарплату президента в 2022 году в размере не более 6260 евро, а представительские расходы - не более 1252 евро в месяц. В 2021 году зарплата Левитса до вычета налогов составляла 5 960 евро в месяц. Кроме того, президент Латвии получал еще 1 192 евро в месяц в качестве компенсации представительских расходов.

Общественность сможет ознакомиться со всеми доходами президента за 2021 год в открытой декларации чиновника, когда ее опубликует СГД. Однако в декларации за 2020 год общий доход Левитса перевалил за полмиллиона евро. Большую часть той суммы составили компенсация от суда ЕС в размере 181 611 евро, и наследство в размере 201 496 евро, которое Левитсу оставила Даце Валда Осе. На этом фоне зарплата президента выглядела бледно и составила всего 71 520 евро за год. Кроме того, в 2020 году Левитс получал пенсию из Германии и проценты от накоплений в банке “Luminor”.

Право слово, но мне несколько смутил тот факт, что в канун нового года президент страны выступил с речью и заявил, что народ Латвии, оказывается, живет за порогом бедности, а цены на электричество, увы, настолько высоки, что оплатить их сложно. Надо отметить, что президент был шокирован таким «открытием». И тут – повышение зарплаты! Более того, подобное решение было принято до Нового года… Зная об этом президент Латвии говорил о нищете латвийцев? Святые Угодники!

Лично я совершенно не знала, что у президента выросла зарплата! Узнала тогда, когда все уже произошло. Разумеется, о том, что г-н Левитс «обогатился», а народ не возражал, написали исключительно латышские СМИ. Это и понятно!

Что думают латвийцы? Глас народа из социальных сетей!

«Бедненький! Последнюю корочку доедает. Желаю ему п@ся! Отнял деньги у пенсионеров, инвалидов! Гореть этому «соратнику» дьявола в аду!»

«Эта сытая верхушка визжит на Россию и Путина! Пока это «лохматое» себе зарплату повышает, то Путин ведет разговоры о введении 13 пенсии! Г-н Левитс, уезжайте из Латвии. Вам тут не рады! А то и до крайностей народ доведете!»

«Только Латвия может оплачивать ежедневный треп про защиту «валоды» (язык на латышском) и голубизны!»

«Так с@и с@ь! Я с двумя детьми, один из которых инвалид 1 группы, не знаю, как прокормить и на что лекарства купить! А эта с@ь лохматая, не умеющая слово связать, на всем готов живет и зарплату повышает! Кто не согласен со мной?»

«Мы сами виноваты, что терпим и молчим! Они и будут повышать себе зарплату! Когда наступит день выборов, то рванем все ко дворцу президента и выступим со своим мнением! Давайте. Он разве общественность спросил, когда зарплату повышал? А, его общественность – другие люди! Что делает этот иностранный еврей в Латвии? Кто допустил иудея находиться в католическом храме нечесаным, сидящим на стуле перед святыней!? Кто? Почему молчим? Когда попирают веру, то Господь наказывает за нерадивость тех, кто допустил такое!»

«Какие достижения в Латвии? Что он сделал? Левитс – часть немецкого народа! ВЫ страну готовите, как территорию для американцев, а народ «выкуриваете» из страны своими налогами, ценами, бедностью! Потом несогласных расстреливать будете?»

Вот это глас народа!

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