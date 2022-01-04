В Челябинске за два года появится 168 новых троллейбусов

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4 января 2022, 14:21 Анна Семенова

Троллейбусы - экологичный вид транспорта. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Почти сто из них будут на автономном ходу.

О глобальном обновлении парка рогатого транспорта сообщает сайт Полит 74 со ссылкой на замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александра Егорова.

Между руководителями Челябинской области и компанией «Синара» заключена концессия, то есть договор, при котором троллейбусы будут находиться в собственности региона, но инвестор сможет эксплуатировать его и получать доход. Федеральное финансирование составит 4,2 миллиарда, частные инвестиции – 7,3 миллиарда рублей.

Благодаря такому подходу за ближайшие два года в Челябинске появится 168 новых троллейбуса, 98 из которых смогут проезжать расстояние на автономном ходу.

Плюс будет построено новое депо, отремонтируются существующие, тяговые подстанции также ждет обновление. В планах создание 4,5 километров новой контактной сети.

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