Животные челябинского зоопарка рады елкам от горожан

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4 января 2022, 13:58 Анна Семенова

Оленям очень нравятся хвойные ветки. Фото: скрин с видео Челябинского зоопарка

Олени чешут об них рога, жуют и натираются.

Каждый год в челябинском зоопарке после нового года открывают сбор елок. Это спасает дворовые мусорные площадки от захламления и приносит пользу животным.

Например, олени чешут о хвойные бока и рога, украшают себя зелеными ветками, с удовольствием жуют ароматные деревца и даже натираются смолами. Также пышные веточки елок и сосен – это прекрасная подстилка для сна или ширма, позволяющая спрятаться от любопытных глаз.

Специалисты зоопарка рассказали о еще одном интересном факте: сосенки, которые расставляют по вольеру, оживляет среду обитания зверя. Нахоженные тропы пропадают, животное вынуждено протаптывать новые и это очень хорошо для его психологического состояния.

Кстати, челябинский зоопарк работает в обычном режиме по зимнему времени: С 10:00 до 18:00, касса закрывается на час раньше.

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