Автоэксперт Кадаков посоветовал перед дальней поездкой проверить состояние аккумулятора и запасного колеса

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4 января 2022, 11:14

автомобили в снегу, pixabay.com

Автоэксперт Максим Кадаков в рамках разговора с журналистами во вторник, 4 января, рассказал, как правильно подготовить машину к дальним поездкам в неблагоприятных погодных условиях в праздничные дни.

Максим Кадаков отметил, что современные автомобили не требуют какой-либо специальной подготовки к длительной поездке, если речь не идет о бездорожье. Если транспортное средство находится в идеальном состоянии, то можно просто сесть и поехать.

Автоэксперт в беседе с RT уточнил, что если автомобиль не в лучшем состоянии, то в первую очередь необходимо проверить аккумулятор, подзарядить его или поставить новый. Кадаков также призвал иметь с собой две-три емкости с омывающей жидкостью.

Владельцам машин с дизельным двигателем специалист порекомендовал иметь с собой присадки, которые добавляются в топливо, так как нельзя предугадать, где и каким топливом придется заправиться. Кроме того, стоит проверить состояние домкрата и запасного колеса.

По словам Максима Кадакова, важнее всего, чтобы водитель перед дальней дорогой выспался и отдохнул.

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