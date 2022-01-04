Режиссёру Тиграну Кеосаяну исполнилось 56 лет: жизнь ведущего «Международной пилорамы»

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4 января 2022, 10:18 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер и телеведущий, сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Кеосаяна.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец был известным кинорежиссером, а мать актрисой. В 1983 году Тигран окончил среднюю школу и трудоустроился на киностудию “Мосфильм”. В 1984 году юноша поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, проходил обучение в мастерской профессора Игоря Васильевича Таланкина. Через некоторое время решил оставить учёбу и ушёл по призыву на срочную военную службу.

В 1993 году Тигран Кеосаян вместе с братом Давидом Кеосаян создал студию «Gold Vision», где вместе со своим институтским другом Фёдором Бондарчуком активно занялся производством музыкальных видеоклипов и рекламных роликов.

В 1998 году окончил режиссёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Во время учёбы в институте Тигран поставил свой первый художественный фильм «Солнечный берег». Большую популярногсть Кеосаяну принесли такие его режиссёрские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» с Александром Збруевым и Верой Глаголевой в главных ролях. С 2007 года Тигран работает телеведущим. С марта 2007 по ноябрь 2009 года он ведущий авторского ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном».

С 3 сентября 2016 года Кеосаян - ведущий вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ». Заявленной тематикой программы названо освещение с юмором событий мировой политики.

Первой женой журналиста была Алёна Хмельницкая, по профессии она актриса театра и кино. Их брак продлился 21 год. Второй женой Тиграна стала журналист, главный редактор телеканала «RT» и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

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