Зурабу Церетели исполнилось 88 лет: жизнь знаменитого скульптора

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4 января 2022, 09:59 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известный советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, а также педагог Зураб Церетели. Ему исполняется 88 лет. Этот человек является автором более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в Ялте, курортный городок в Адлере, парк «Ривьера» в Сочи, Дворец профсоюзов в Тбилиси.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси в грузинской семье. Его отец был инженером-строителем. В 1958 году Зураб окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.

В 1963—1964 годах Церетели работал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии. Позднее он стал художественным руководителем и председателем монументальной секции Союза художников Грузии.

В 1980-м Зураб был назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. А годом позднее живописец стал художественным руководителем по монументально-декоративному искусству Художественного фонда Грузии. Назначен руководителем творческой мастерской монументального искусства Академии художеств СССР в Тбилиси.

В 1992 году скульптор стал президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО. В этом же году он был назначен руководителем творческой мастерской дизайна Российской Академии художеств. В 1996 году художник избран Послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года Церетели является Президентом Российской академии художеств.

В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую «Медаль Почёта».

Его женой является княжна Инесса Александровна Андроникашвили. Также у Церетели есть дочь Елена, по профессии она искусствовед.

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