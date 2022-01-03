Во Франции через шесть дней ушёл из жизни второй из братьев-близнецов Игорь Богданов

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3 января 2022, 21:08 Источник: Пятый канал, РЕН-ТВ

Игорь Богданов, фото: Frederick Injimbert, globallookpress.com

Во Франции в понедельник, 3 января 2022 года, ушёл из жизни Игорь Богданов. Его брат-близнец Григорий «Гришка» Богданов скончался 28 декабря 2021 года. О смерти Игоря Богданова сообщило агентство France-Presse со ссылкой на агента шоумена.

Издание Le Figaro сообщило, что он умер от последствий коронавируса. У Игоря Богданова осталось шестеро детей. «В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету...», — сообщили родственники Игоря Богданова.

За свою жизнь, кроме телекарьеры, он написал десятки бестселлеров о происхождении вселенной и теории большого взрыва.

Братьям было по 72 года. Братья-близнецы Григорий и Игорь Богдановы прославились благодаря роли телеведущих в передаче «2002: Одиссея будущего» 70-80-х годах ХХ века. Благодаря своим многочисленным пластическим операциям, мужчины изменили свою внешность практически до неузнаваемости.

Отец братьев Юрий Богданов — русский художник татарского происхождения. Во время Второй мировой войны он оказался на оккупированной территории и был отправлен на принудительные работы в Германию. Ему удалось перебраться в Испанию, а после окончания войны - во Францию, где он обосновался и завел семью. Григорий и Игорь Богдановы говорили на английском, французском и немецком языках, но русским не владели вообще.

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