В Дагестане убит Мурад Ризаев, подозреваемый в хищении 576 миллионов рублей из бюджета республики

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3 января 2022, 20:43 Источник: РБК

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Дагестане в понедельник утром был убит Мурад Ризаев, подозреваемый в хищении 576 миллионов рублей из бюджета республики. По данным Telegram-канала 112, Ризаев вышел из дома на улице Речная в Махачкале, и в этот момент неизвестный произвел три выстрела в его сторону.

Ризаев скончался от полученных ранений на месте происшествия. Подозреваемого в убийстве бизнесмена-строителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

Мурад Ризаев был одним из основателей строительной компании «Гранит», его подозревали в хищении 576 миллионов рублей из бюджета Дагестана. По данным издания «Черновик», Мурад Ризаев ранее проходил подозреваемым в деле о хищении миллионов из бюджета республики при реализации программы переселения из аварийного жилья в 2016–2017 годах. Суд приговорил Ризаева к 4,5 годам лишения свободы, а также удовлетворил иск о взыскании с него ущерба, нанесенного государству. В январе 2021 года приговор был отменен за недостаточностью улик, материалы дела были направлены на доследование.

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