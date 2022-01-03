Группа туристов провалилась под лед на озере Светлом на Алтае

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3 января 2022, 19:53

фото: twitter.com/slyhedge/status

Группа туристов провалилась под лед на озере Светлом (Лебедином) на территории Лебединого заказника в Алтайском крае. Один из туристов решил снять с дрона Лебединое озеро и запечатлел момент того, как несколько человек провалились под лед.

"Сегодня в Лебедином заказнике люди не захотели ждать очереди и пошли в обход, но лед оказался тонким и они провалились. Как видно на кадрах, снятых очевидцем, среди провалившихся были и дети",- говорится в сообщении паблика "Инцидент Барнаул" в соцсети Вконтакте.

Очевидцы рассказали, что утонуть в озере люди могли, но могли напугать лебедей и испугаться сами. Теlegram-канал Baza сообщает, что пострадавших в результате инцидента нет.

По слухам, люди не захотели заплатить 50 рублей и постоять в очереди, пошли в обход по тонкому люду и провались.

На озере Светлом (Лебедином) в Алтайском крае зимуют лебеди-кликуны.

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