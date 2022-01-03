Президент Латвии заявил, что система госуправления устарела

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 января 2022, 16:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com; Президент Латвии Эгилс Левитс

Год Тигра принесет Латвии новое правительство. Несомненно! Выборы же. «Уходящему» руководству страны уже сейчас, видимо, «не по себе», а как исправить ситуацию, увы, не знают. Например, президент Латвии Эгилс Левитс заявил латышским СМИ, что «наша система управления государством устарела».



Он указывает, что это связано с тем, что политики заняты решением повседневных проблем, в связи с этим упуская из виду будущее страны.



«Конечно, государственный министр - это такое специфическое решение, чтобы у нас был политически ответственный чиновник на уровне кабинета министров для тех областей - современных для государственной политики областей, которые сейчас не входят ни в чью компетенцию», - указывает Левитс.



В качестве примера он приводит цифровую политику, подчеркивая, что во всех странах есть министры цифровых дел или государственные министры, а в Латвии таких нет, поэтому у нас нет «толковой, единой цифровой политики».



Левитс отмечает, что в ближайшие годы в цифровую сферу будет вложено несколько сотен миллионов евро. «И если там не будет содержательной политики, она растворится, поэтому это крайне важно», - сказал президент.



Проблема детей, демографии и семьи также актуальна в ближайшем будущем. По словам президента, это очень важная проблема в Латвии, которую нужно решать, и в этой сфере должен быть ответственный политический деятель.



«Например, [сейчас] пять разных министерств отвечают за права детей, и, конечно, вместе там ничего не складывается. Должен быть один ответственный чиновник».



Отвечая на возражение, что это только увеличит количество чиновников, он утверждает, что это, наоборот, приведет к экономии за счет других должностей, и не потребуется 10 чиновников.



"Это вполне реально, и так и должно быть сделано, чтобы общее количество не увеличивалось, а только изменялась структура, чтобы эти политики охватили нужные сферы и могли быть созданы толковые политики, с которыми мы также сможем участвовать в формировании общей политики на уровне Евросоюза", - сказал Левитс.



Как отнеслись к такому предложению латвийцы? Мнение из социальных сетей:



«Конечно, устарела! Депутатов и 50 штук хватит. Президента уволить без содержания! Должность упразднить! Чиновников сократить на 30 %, делопроизводство – в интернет! Советников – сократить! Зарплату «убрать» на 20%. И начать работать!»



«Короче! Как всегда! Ни одной фамилии не назвал. Бла, бла, бла…»



«Правильно, г-н президент! Начните с себя!»



«Система сгнила и протухла! Все разложилось в этом государстве. Запах скоро пойдет!»



«Молодец! Нужны толковые политики!»



«А старых куда денем? Может, утилизировать?»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости